Ameaçando a Louisiana, tempestade Francine pode se tornar furacão durante passagem pelo Texas

A tempestade tropical Francine avança nesta terça-feira (10) em direção à costa do Texas, no sul dos Estados Unidos, e ameaça se tornar um furacão enquanto segue em direção à Louisiana, onde várias localidades estão realizando evacuações preventivas.

"Francine está agora se movendo para o nordeste através do Golfo do México. Espera-se que se torne um furacão ainda nesta tarde ou à noite [terça-feira]", detalhou o Centro Nacional de Furacões (NHC) em seu último relatório, publicado às 15h de Brasília. A tempestade avança lentamente, por enquanto com ventos de 100 km/h.

De acordo com meteorologistas locais, durante seu trajeto, Francine deve causar chuvas em algumas áreas costeiras do Texas, tornando-se depois um furacão de categoria 1 - em uma escala de 5 - com ventos de cerca de 119 km/h, mas sempre sobre o mar. O fenômeno deve então atingir a costa da Louisiana na tarde ou noite de quarta-feira.