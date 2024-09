Noboa anuncia plano de compensação em meio à emergência energética no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou nesta segunda-feira (9) que as contas de luz serão gratuitas entre dezembro e fevereiro para os lares que consumirem até 180 quilowatts, enquanto o país enfrenta uma emergência no setor elétrico.

"Depois de ter organizado as finanças públicas, podemos arcar com as contas de luz das residências de dezembro, janeiro e fevereiro, até 180 quilowatts de consumo", disse Noboa em um pronunciamento nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente enfatizou que as contas de luz que atenderem a essa condição serão "totalmente gratuitas".