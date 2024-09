Incêndios florestais no oeste dos EUA se intensificam em meio a onda de calor

O chamado incêndio Line começou na quinta-feira, a leste da cidade, e se intensificou ao longo do fim de semana, consumindo mais de 8 mil hectares e ameaçando dezenas de milhares de casas e outras construções.

As chamas de um incêndio descontrolado perto de Los Angeles geraram evacuações obrigatórias à medida que avançavam por áreas secas em zonas rurais da Califórnia, próximas a destinos turísticos populares.

Incêndios florestais alimentados pela elevação das temperaturas no oeste dos Estados Unidos carbonizaram milhares de hectares e forçaram centenas de famílias a fugir, disseram nesta segunda-feira (9) autoridades norte -americanas.

As autoridades impuseram ordens de evacuação obrigatória, além do fechamento de vias principais, enquanto mais de 1.700 bombeiros lutam para conter o rápido avanço do fogo.

Outro incêndio, ao norte de Los Angeles, começou no domingo à tarde e, até a manhã desta segunda-feira, já havia consumido cerca de 485 hectares.

Os bombeiros ordenaram evacuações nas áreas próximas ao incêndio Bridge, enquanto as equipes combatem o fogo por terra e ar.