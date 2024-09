Ao menos 52 mortos na Nigéria após explosão de caminhão-tanque

Ao menos 52 pessoas morreram no domingo na explosão de um caminhão-tanque após uma colisão com um caminhão que transportava passageiros e gado no norte da Nigéria, informaram os serviços de emergência nesta segunda-feira (9).

Um porta-voz da agência de gestão de emergências do estado do Níger, NSEMA, disse à AFP que as vítimas foram enterradas imediatamente após o acidente, como exige a tradição no estado muçulmano do norte da Nigéria.

"O acidente aconteceu quando um caminhão-tanque carregado com combustível colidiu com um caminhão-reboque que transportava viajantes e gado", informou a agência.