Três guardas israelenses morrem em ataque contra posto de controle na Cisjordânia

Três guardas israelenses morreram neste domingo (8) em um ataque com arma de fogo contra um dos postos de controle entre o Vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada, e a Jordânia, informaram os serviços de emergência e as forças de segurança.

"Encontramos três homens no chão, inconscientes, sem pulso nem respiração, com ferimentos de bala. Em conjunto com a equipe médica das IDF (Exército israelense), realizamos esforços de reanimação, mas infelizmente tivemos que declará-los mortos", anunciou o serviço de emergência Magen David, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

O suposto atirador foi morto, informaram o Exército e a polícia israelenses.