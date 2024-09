Monento de acelerar esforços para a paz na Ucrânia, afirma chefe de Governo alemão

O chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, pediu neste domingo (8) a intensificação dos esforços diplomáticos para alcançar a paz “mais rapidamente” na Ucrânia, país que enfrenta a invasão russa desde fevereiro de 2022.

A declaração acontece no momento em que Scholz está sob crescente pressão interna devido ao cansaço da opinião pública com o prolongamento do conflito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Alemanha é o segundo maior doador de ajuda à Ucrânia, depois dos Estados Unidos, e o governo Scholz reiterou que manterá seu apoio a Kiev “enquanto for necessário”.