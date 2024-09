Kendrick Lamar será a atração principal do show de intervalo do Super Bowl

O rapper americano Kendrick Lamar, vencedor de vários prêmios Grammy, será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl da NFL em 2025, em Nova Orleans.

“O rap ainda é o gênero musical de maior impacto até hoje. E eu estarei lá para lembrar ao mundo o porquê”, disse Lamar neste domingo (8), durante o anúncio do show.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano (NFL), acontecerá no Caesars Superdome em Nova Orleans, Louisiana, em 9 de fevereiro.