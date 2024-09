Jogos Paralímpicos de Paris "são a nova referência" diz presidente do IPC

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), o brasileiro Andrew Parsons, se mostrou satisfeito com a organização e elogiou o desempenho dos participantes dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 neste domingo (8) horas antes da cerimônia de encerramento.

"Os Jogos estão mais competitivos do que nunca", disse ele, citando a derrota do Brasil nas semifinais do futebol de 5 adaptado e a da estrela holandesa Diede de Groot na final individual do tênis em cadeira de rodas.

O número de ingressos vendidos “ultrapassou os 2,5 milhões”, disse Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador de Paris-2024. "Mais gente foi ver a natação paralímpica do que a natação nos Jogos", destacou, na presença de representantes do Estado francês e de diversas comunidades.

Somando os dois Jogos, foram vendidos 12,1 milhões de ingressos no total.