Irã: ministério das Relações Exteriores nega envio de mísseis balísticos para a Rússia

O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou relatos de que o país teria enviado mísseis balísticos para a Rússia, conforme reportado pela Associated Press na noite de sábado. Segundo a agência estatal iraniana IRNA, o porta-voz do ministério, Nasser Kanani, afirmou neste domingo, 8, que o Irã "nunca se envolveu com a crise da Ucrânia" e apoia uma "solução política e bilateral" para o fim da guerra.

"Como enfatizamos diversas vezes, a República Islâmica do Irã nunca foi parte do conflito militar ou da sua continuidade, e sempre apoiou uma solução política para resolver as diferenças entre a Rússia e a Ucrânia", disse Kanani, em coletiva de imprensa.

O porta-voz do ministério iraniano alegou que as acusações de envio de mísseis balísticos para a Rússia têm "motivações políticas de alguns países ocidentais" e "não têm qualquer fundamento". "A cooperação militar entre o Irã e a Rússia tem uma história que antecede o início da guerra na Ucrânia, e está dentro dos acordos bilaterais baseados em normas e leis internacionais", defendeu Kanani.