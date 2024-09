Funeral da atleta assassinada Rebecca Cheptegei será em 14 de setembro em Uganda

O funeral da maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei, que morreu no Quênia depois de ter sido queimada pelo companheiro, será realizado no dia 14 de setembro no seu país natal, anunciaram neste domingo (8) os organizadores da cerimônia.

"A data do enterro de Rebecca Cheptegei foi marcada para 14 de setembro, no subcondado de Kongasis, distrito de Bukwo [leste de Uganda]", disse Beatrice Ayikoru, secretária-geral do Comitê Olímpico de Uganda e membro do Comitê Organizador sobre o funeral da atleta de 33 anos, que participou dos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto.

Bukwo é a terra natal da família de Rebecca e faz fronteira com o Quênia. Fica a cerca de 380 quilômetros de Kampala, capital de Uganda.