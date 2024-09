Edmundo González Urrutia: o 'presidente eleito' no exílio

Rapidamente, sem almejar a fama, Gonzalez Urrutia passou do anonimato para a campanha em uma eleição que, de acordo com a coalizão Plataforma Unitária, ele venceu com quase 70% dos votos.

Edmundo González Urrutia afirma que venceu as eleições de 28 de julho e que é o "presidente eleito" da Venezuela. Assumir o poder sempre pareceu impossível, primeiro escondido e agora no exílio na Espanha.

Sua candidatura pela coalizão Plataforma Unitária foi inicialmente temporária, no que é chamado de 'candidato tapa' na Venezuela, mas acabou ele acabou tendo o rosto confirmado na cédula eleitoral e percorreu o país com Corina Machado durante a campanha.

“Trabalhei com um embaixador que me disse: 'tudo o que é escrito, fica, e as palavras voam'”, explica ele sobre o significado da frase.

Ele foi embaixador na Argélia (1994-99) e na Argentina (1999-2002) e, embora tenha vivido fora da Venezuela por muitos anos, sempre insiste em dizer que conhece bem o país.

Em sua repentina carreira política, ele nunca se sentiu muito à vontade sob os holofotes, lia seus discursos em tom monótono e raramente improvisava. Ele preferia deixar os holofotes para Machado.

Mas sempre expressou moderação ante pedidos de reconciliação e menções a possíveis anistias em prol de uma transição.

“Ele é um venezuelano decente, um democrata e um servidor da República”, descreveu Ramón Guillermo Aveledo, ex-secretário da coalizão de oposição.

“Ele é um homem culto, honesto, familiar e inflexível, sem um pingo de populismo”, escreveu o analista Toro Hardy, que o descreveu como "a antítese do chavismo, do madurismo e do político tradicional".

Ele agora aumenta o número de líderes da oposição no exílio. Ficaram para trás as tardes na varanda de sua casa com as araras, de onde ele se comunicava com os netos que moravam em um prédio vizinho.

