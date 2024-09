Com um a menos, Espanha goleia Suíça (4-1) em sua 1ª vitória na Liga das Nações

A Espanha, campeã da Euro-2024, goleou (4-1) em sua visita à Suíça pela segunda rodada da Liga das Nações, competição em que defende o título, neste domingo (8) em Genebra, numa partida em que disputou 70 minutos com 10 jogadores após a expulsão de Robin Le Normand.

Com a vitória contundente, a Espanha, que iniciou a Liga das Nações com um empate sem gols contra a Sérvia, em Belgrado, chega a quatro pontos e se aproxima da Dinamarca, que é líder do grupo A4 com duas vitórias.

Numa noite chuvosa, com um campo em más condições, a Espanha, dinâmica e explosiva desde o início, encaminhou a vitória com gols logo cedo de Joselu (aos 4 minutos) e Fabián Ruiz (13'), que voltaria a marcar na reta final (77'). Ferran Torres fechou o placar pouco depois (80').