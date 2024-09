Brasil termina em 5º lugar inédito no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 alcançando mais uma marca histórica, após quebrar seus próprios recordes de pódios e de medalhas de ouros numa mesma edição.

Com duas medalhas douradas conquistadas neste domingo (8) a delegação brasileira garantiu o inédito 5º lugar no quadro de medalhas, seu melhor desempenho na história do evento.

A China terminou em primeiro lugar, com 94 medalhas de ouro, bem à frente da segunda colocada Grã-Bretanha (49) e dos Estados Unidos (36).