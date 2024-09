Bolsonaro chama Moraes de 'ditador' durante manifestação de apoiadores em São Paulo

Aplaudido por dezenas de milhares de manifestantes em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou, neste sábado (7), de "ditador" o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo bloqueio da rede social X no Brasil. No Dia da Independência, os manifestantes entoaram palavras de ordem em favor da "democracia" e da "liberdade" e pediram o impeachment de Moraes, que, uma semana atrás, ordenou a suspensão do acesso à rede social de propriedade do bilionário Elon Musk, apoiador de Bolsonaro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Devemos botar freios naqueles que rompem o limite das quatro linhas da nossa Constituiçao", afirmou Bolsonaro na Avenida Paulista, de cima do palco com vista para uma multidão vestida de verde e amarelo.

Ele então mencionou o pedido de impeachment contra Moraes que deve ser apresentado na segunda-feira no Senado por parlamentares de direita. A proposta, cujo resultado é incerto no momento, recebeu o apoio de Musk por meio do X. "Espero que o Senado federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio [presidente] Luiz Inácio Lula da Silva", disse Bolsonaro. Com base em um programa que analisa fotografias aéreas, o Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), estimou que cerca de 45.000 pessoas compareceram neste sábado para ouvir o ex-presidente.

O público é quase quatro vezes menor do que o que foi registrado em fevereiro no mesmo local, com 185.000 manifestantes, segundo o mesmo método de cálculo. - "Censura" - Moraes é visto como o maior inimigo dos bolsonaristas, especialmente após condenar Bolsonaro, em 2023, a oito anos de inelegibilidade por disseminar desinformação sobre o sistema de votação eletrônico. Ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O bloqueio da rede social X foi decretado por Moraes em 30 de agosto, entre outros motivos, pela reativação de contas de bolsonaristas que ele havia suspendido por divulgar notícias falsas. "Quem é o criminoso, Jair Messias Bolsonaro ou Alexandre de Moraes?", perguntou do palco o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores da manifestação. "Moraes tem que sofrer impeachment e ir pra cadeia! Lugar de criminoso é na cadeia", defendeu. A arquiteta Emilia Lapolli, de 35 anos, disse que estava na Paulista para pedir o impeachment do ministro. "O que ele está fazendo é inaceitável, ele está ignorando a nossa Constituição”, declarou à AFP Lapolli, presente desde o início do evento.

“Vim para protestar contra essa loucura que está acontecendo aqui no nosso país. A censura que está aí, né?”, disse Sérgio Luiz Barreira, técnico de informática aposentado de 74 anos, exibindo um cartaz escrito "Fora Moraes". Muitos cartazes com o rosto de Elon Musk podiam ser vistos ao longo da Avenida Paulista. Enquanto a direita considera o bloqueio do X um ataque à liberdade de expressão, a esquerda o vê como uma medida justa contra a desinformação que Musk permite em sua plataforma.

"Seremos sempre intolerantes com qualquer um, independentemente de sua fortuna, que desafie a legislação brasileira", afirmou o presidente Lula em um pronunciamento na véspera do feriado de Independência, sem citar diretamente Musk. A democracia "não é o direito de mentir, de espalhar o ódio ou de atentar contra a vontade do povo", acrescentou o presidente. A manifestação deste sábado ocorre em um momento em que o governo está enfraquecido pelo maior escândalo desde que assumiu, em janeiro de 2023.