Ron Yeats, ex-capitão do Liverpool, morre aos 86 anos

O ex-jogador do Liverpool Ron Yeats, apelidado de "O Colosso", morreu aos 86 anos, anunciou neste sábado (7) o clube inglês.

O escocês fez parte do time que venceu a segunda divisão em 1962, antes de conquistar dois títulos da primeira divisão em 1963 e 1966. Os 'Reds' também venceram a FA Cup de 1965 e disputaram a Recopa Europeia de 1966 com Yeats no elenco.

Ele sofria do Mal de Alzheimer havia vários anos.