Peru e Coômbia empatam em 1 a 1 pelas Eliminatórias

Peru e Colômbia empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (6) em um jogo intenso pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, disputado no estádio Nacional de Lima.

A seleção peruana abriu o placar com um gol do zagueiro Alexander Callens (68'), mas os colombianos empataram marcando com o atacante Luis Díaz (82').

Com este resultado, o Peru segue na lanterna das Eliminatórias, com apenas 3 pontos, enquanto a Colômbia se manteve em terceiro, agora com 13 pontos.