Pedro Almodóvar ganha Leão de Ouro por 'The Room Next Door'

“The Room Next Door”, o primeiro longa-metragem em inglês do diretor espanhol Pedro Almodóvar, ganhou o Leão de Ouro no 81º Festival de Cinema de Veneza, neste sábado (7).

Aos 74 anos, o diretor de “Labirinto de Paixões” deixou sua marca com seu primeiro longa-metragem em inglês, ambientado no estado de Nova York, depois de vários projetos nesse idioma que não se concretizaram.

Almodóvar é o diretor espanhol de maior renome internacional, autor de um conjunto de obras que foi fundamental para mudar a imagem artística do país durante décadas.

“The Room Next Door” é seu 24º longa-metragem. Em inglês, ele já fez dois filmes de média-metragem, “The Human Voice” (com Tilda Swinton, 2020) e “Strange Way of Life”, no ano passado.

Duas vezes ganhador do Oscar e do prêmio de Cannes, Almodóvar é um diretor conhecido pelo controle meticuloso de seu trabalho, da estética ao roteiro -tarefa que ele nunca compartilhou com ninguém -, dos figurinos à cenografia.