Oposição denuncia cerco e corte de energia na embaixada da Argentina na Venezuela

Desde a noite de sexta-feira, veículos das forças de segurança estatais cercam a sede diplomática, que está sob custódia do Brasil desde que a Venezuela rompeu relações com a Argentina e outros países da região por suas posições sobre as polêmicas eleições em que o presidente esquerdista Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato, em meio a denúncias de fraude.

A AFP confirmou a presença de pelo menos quatro patrulhas no local, duas do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin) e duas da Polícia Nacional Bolivariana (PNB), e a instalação de um posto de controle policial para verificar a identidade das pessoas que transitam pela área.

"Na Embaixada da Argentina na Venezuela, sob custódia do Brasil, estamos com a energia elétrica cortada e com os acesso à sede tomados", escreveu na rede social X Magalli Meda, chefe de campanha de María Corina Machado, refugiada no local desde 20 de março ao lado de cinco colegas.

Luis Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), criticou o governo venezuelano. Ele escreveu no X que as "ameaças e ações são completamente contrárias ao Direito e não são aceitáveis de nenhuma forma pela comunidade internacional".