Nadadora chinesa Yuyan Jiang domina Jogos Paralímpicos de Paris com 7ª medalha de ouro

Em clima de entusiasmo na piscina de Nanterre, Yuyan Jiang venceu com o tempo de 1 minuto, 19 segundos e 44 centésimos, estabelecendo um novo recorde mundial.

A americana Ellie Marks terminou em segundo (1m20s34) e a canadense Shelby Newkirk em terceiro (1m22s24).

A nadadora de 19 anos, amputada do braço direito e da perna direita, venceu todas as provas em que participou nos Jogos de Paris, que terminam no domingo.

Neste sábado ela também participa do revezamento 4x100 metros misto 34 pontos.