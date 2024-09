Líbano informa que três socorristas morreram em bombardeio israelense

O Ministério da Saúde do Líbano informou que três funcionários dos serviços de emergência morreram, neste sábado (7), e dois ficaram feridos em um bombardeio israelense contra uma equipe de defesa civil que apagava incêndios no sul do Líbano. “O ataque do inimigo israelense a uma equipe de defesa civil libanesa que estava apagando incêndios causados por recentes bombardeios israelenses no vilarejo de Frun resultou no martírio de três equipes de resgate”, disse o Ministério da Saúde em um comunicado, acrescentando que um dos dois feridos estava em estado crítico. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Ministério da Saúde “condena esse ataque israelense flagrante que teve como alvo uma equipe de uma agência oficial do Estado libanês”, disse o comunicado.

O Hezbollah anunciou, neste sábado, uma série de bombardeios contra tropas e posições israelenses perto da fronteira, incluindo o uso de foguetes Katyusha, alguns em resposta a “ataques do inimigo israelense” no sul do Líbano. A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que Israel realizou ataques aéreos e bombardeios em diversas áreas no sul do Líbano. Os militares israelenses informaram que identificaram “projéteis” procedentes do Líbano e interceptaram alguns deles.