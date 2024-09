Israelenses voltam às ruas para pressionar Netanyahu por cessar-fogo; guerra completa 11 meses

Um grande número de israelenses voltou às ruas neste sábado, 7, para protestar contra o fracasso do governo em garantir o retorno dos reféns restantes em Gaza, em meio a mais ataques aéreos que mataram mais de uma dúzia de pessoas entre ontem e hoje, segundo hospitais e autoridades locais. Hoje, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas completa 11 meses.

O protesto deste sábado ocorre uma semana após a descoberta de outros seis reféns mortos em Gaza, e depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reagiu à pressão por um acordo de cessar-fogo e declarou que "ninguém vai me dar sermão".

Israel tem sofrido crescente pressão dos Estados Unidos e outros aliados para chegar a um acordo de cessar-fogo, mas Netanyahu insiste no controle israelense contínuo do corredor de Filadélfia, uma faixa estreita ao longo da fronteira de Gaza com o Egito, onde Israel alega que o Hamas contrabandeia armas. Egito e Hamas negam.