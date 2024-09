Holanda vence Bósnia-Herzegovina (5-2) em casa na Liga das Nações

Diante da modesta seleção bósnia (75ª no ranking da Fifa), a 'Oranje', sétima no ranking mundial e semifinalista da recente Eurocopa, mostrou duas caras.

A imagem mostrada pode até causar preocupação três dias antes de receber a Alemanha, sua grande rival no jogo que vale a liderança, na terça-feira, pela segunda rodada. Ainda mais depois de os alemães também terem estreado neste sábado com uma contundente vitória por 5 a 0 sobre a Hungria.

A Holanda, brilhante no ataque mas preocupante na defesa, goleou a Bósnia-Herzegovina por 5 a 2 neste sábado (7), em Eindhoven, na sua estreia no grupo A3 da Liga das Nações da Uefa.

Memphis Depay, que segue sem clube desde sua saída do Atlético de Madrid e que a imprensa holandesa o coloca próximo do Corinthians, não entrou em campo. Isso permitiu que Joshua Zirkzee (23 anos) começasse no comando do ataque.

O artilheiro do Manchester United não demorou a mostrar seu talento e marcou o primeiro gol do jogo aos 13 minutos, após uma jogada puxada por Xavi Simons.

Apesar da pouca posse de bola, os bósnios conseguiram empatar na primeira oportunidade, através de Ermedin Demirovic, que aos 27 minutos se livrou do assédio de Virgil Van Dijk e Matthijs De Ligt.