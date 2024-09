Hezbollah dispara foguetes contra Israel em resposta a ataque mortal contra socorristas

O movimento islamista Hezbollah anunciou neste domingo (8, noite de sábado no Brasil) o lançamento de uma salva de foguetes contra uma cidade do norte de Israel em resposta a um ataque que, segundo o Ministério da Saúde libanês, matou três socorristas no sul do país.

"Em resposta aos ataques do inimigo (...) e em particular ao ataque" que matou três membros dos serviços de emergência em Frun, os combatentes do Hezbollah "bombardearam Kiryat Shmona com uma salva de foguetes", declarou o grupo alinhado a Teerã em um comunicado.

O Ministério da Saúde do Líbano havia informado no sábado que três socorristas morreram e outros dois ficaram feridos em um bombardeio israelense contra uma equipe de defesa civil que estava apagando incêndios no sul do Líbano.