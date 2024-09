França vence Argentina e conquista medalha de ouro no futebol paralímpico

Em um novo capítulo da sua recente rivalidade, a França conquistou a medalha de ouro no futebol paraolímpico ao derrotar a Argentina nos pênaltis (3-2) após um empate em 1 a 1, neste sábado (7), aos pés da Torre Eiffel com uma cobrança decisiva do seu capitão Frédéric Villeroux.

Depois das cinco primeiras edições vencidas pelo Brasil, a França assumiu o domínio no futebol de 5 adaptado para cegos, se 'vingando' nos Jogos Paralímpicos da 'Albiceleste', vencedora da final do Mundial de 2022 no Catar, também nos pênaltis.

Villeroux, camisa 10 dos 'Bleus', percorreu todo o campo e balançou a rede aos 12 minutos. Em seguida, Maximiliano 'Gordo' Espinillo empatou para os argentinos.