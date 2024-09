EUA relata primeiro caso de gripe aviária sem contato direto com animais

Uma pessoa no estado do Missouri é a primeira pessoa nos Estados Unidos a testar positivo para gripe aviária sem exposição direta conhecida a animais infectados, anunciaram as autoridades na sexta-feira (6).

O paciente adulto, que sofre de outras doenças, foi hospitalizado em 22 de agosto, recebeu medicamentos antivirais, recuperou-se e recebeu alta, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e o Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até o momento, este é o 14º caso do vírus H5, também conhecido como gripe aviária, nos Estados Unidos, mas o primeiro sem o relato de contato com animais.