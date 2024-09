Bolsonaro mobiliza base em prol da 'liberdade' após bloqueio do X no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou neste sábado (7) seus apoiadores em São Paulo para uma manifestação em prol da "liberdade", em meio ao bloqueio da rede social X no Brasil, acusada de desinformação.

Por ocasião do feriado da Independência e a um mês das eleições municipais, o ex-presidente de 69 anos quer mostrar que a direita continua maciçamente mobilizada sob sua liderança.

"De nada vale falarmos ou comemorarmos independência se não temos liberdade", afirmou Bolsonaro em um vídeo no qual pediu que as pessoas se manifestassem com as cores verde e amarelo da bandeira, a partir das 14h na Avenida Paulista.