Aryna Sabalenka vence Pegula e conquista seu primeiro US Open Sabalenka venceu por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 7-5 diante de mais de 23 mil torcedores em Nova York que torceram intensamente por Pegula, que aos 30 anos fazia sua estreia na final de um torneio de Grand Slam 19:50 | 07/09/2024 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Sabalenka conquistou o US Open após bater Jessica Pegula na final Crédito: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka superou sua derrota traumática sofrida na última final e derrotou neste sábado (7) a americana Jessica Pegula conquistando assim seu primeiro título de US Open. Sabalenka venceu por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 7-5 diante de mais de 23 mil torcedores em Nova York que torceram intensamente por Pegula, que aos 30 anos fazia sua estreia na final de um torneio de Grand Slam. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A bielorrussa, que no ano passado perdeu a decisão para a americana Coco Gauff, venceu neste sábado em dois sets acirrados e se jogou na quadra tomada pela emoção para comemorar seu terceiro título de Grand Slam, depois dos do Aberto da Austrália de 2023 e 2024.

Segunda colocada no ranking mundial, Sabalenka se consolidou em Flushing Meadows como a tenista mais consistente da atualidade em grandes torneios. No US Open ela vinha se aproximando da glória desde 2021, com quatro edições consecutivas chegando pelo menos às semifinais e no ano passado ficando a apenas um set do título. Naquela final dramática, Sabalenka desabou diante da avassaladora torcida a favor da anfitriã Gauff e da hostilidade contra ela vinda da quadra central.

Mas neste sábado, em clima menos adverso, a bielorrussa mostrou que aprendeu a lição e controlou as emoções mesmo depois de desperdiçar quatro bolas para vencer o primeiro set. Embora seus erros, principalmente as duplas faltas, tenham dado fôlego à adversária, Sabalenka persistiu e venceu o set à beira do tiebreak. Pegula começou a segunda parcial com uma desvantagem de 3 a 0, mas, assim como havia feito na semifinal contra Karolina Muchova, ela iniciou uma recuperação ousada, vencendo os cinco games seguintes.

A filha do magnata Terry Pegula, dono do Buffalo Bills, da NFL, chegou a sacar para vencer o segundo set, mas Sabalenka interrompeu a reação e conseguiu vencer, sem dar chances a um novo trauma. A bielorrussa se redimiu em Nova York e foi comemorar junto com sua equipe em meio aos aplausos do público. --- As últimas dez campeãs do US Open:

2024: Aryna Sabalenka (BLR) 2023: Coco Gauff (EUA) 2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Emma Raducanu (GBR) 2020: Naomi Osaka (JPN) 2019: Bianca Andreescu (CAN)