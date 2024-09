Zelensky chegou ao mini-Davos italiano, em Cernobbio

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky chegou, nesta sexta-feira (6), a Cernobbio, no norte da Itália, onde participará do fórum econômico “The European House - Ambrosetti”, que também contará com a presença do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, confirmaram jornalistas da AFP.

Depois de uma visita no início do dia à Alemanha, onde pediu “mais armas” aos seus aliados e participou de uma reunião com o chanceler Olaf Scholz, Zelensky deve se reunir com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que deve chegar a Cernobbio na manhã de sábado.

Uma reunião entre Zelenski e Orban, que se opõe à ajuda ocidental à Ucrânia para se defender contra o agressor russo, não está confirmada até o momento, mas o húngaro disse que "é claro" que se reuniria com ele em Cernobbio se a oportunidade surgisse.