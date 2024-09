Petróleo atinge mínimo em 17 meses

O petróleo continuou sua queda nesta sexta-feira (6), e o Brent atingiu um mínimo desde 2023, sem que a manutenção dos cortes de produção da Opep+ compensasse a preocupação com a demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro perdeu 2,24%, caindo para 71,06 dólares no fechamento, embora durante o dia tenha chegado a 70,61 dólares pela primeira vez em mais de 17 meses.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para outubro cedeu 2,14%, chegando a 67,67 dólares, após tocar um mínimo em 14 meses.