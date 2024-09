Pesquisa mostra Kamala e Trump empatados em seis estados-pêndulo

Pesquisa já mostra números após a convenção do partido democrata que consagrou Kamala como substituta de Biden

De acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira, a candidata democrata tem vantagem nos estados de Wisconsin e Michigan, onde aparece com 50% e 48%, respectivamente. Já o ex-presidente Donald Trump registra 44% e 43%, respectivamente, nos mesmos estados.

A menos de dois meses para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, levantamentos feitos pela Rede de Televisão norte-americana CNN mostram Trump e Kamala empatados em seis estados-pêndulos.

Trump lidera no Arizona, onde soma 49% dos votos, enquanto a democracia tem 44%. Nos estados da Geórgia, Nevada e Pensilvânia, as diferenças são menores. Na Geórgia, a democrata soma 48%, ante 47% de Trump, já na Pensilvânia, ambos os candidatos aparecem com 47%.

A pesquisa reflete o cenário eleitoral do país após a convenção do partido democrata que aconteceu de 19 a 22 de agosto, em Chicago. Os números que mostram indefinição na Geórgia e na Pensilvânia, que são estados fundamentais para o desfecho da disputa, já que possuem 16 e 20 delegados, respectivamente. Quem vencer nesses estados leva todos os delegados em disputa.

No último pleito, o presidente Joe Biden venceu em todos esses os seis estados com a disputa aberta, inclusive retomando por 12 mil votos o estado da Geórgia, e por pouco mais de 10 mil o Arizona, que Hillary Clinton havia perdido em 2016.