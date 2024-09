Papa pede em Papua Nova Guiné que recursos naturais promovam 'bem-estar de todos'

Essa riqueza "compromete todos, governantes e cidadãos juntos, a promover todas as iniciativas adequadas para valorizar os recursos naturais e humanos, de forma que se possa gerar um desenvolvimento sustentável e equitativo, que promova o bem-estar de todos", continuou.

Com uma população majoritariamente cristã, Papua Nova Guiné é um dos Estados mais empobrecidos e instáveis do Pacífico, cenário de recorrentes violências tribais, contra as quais o papa se manifestou em seu discurso.

"Faço votos, em particular, pelo fim das agressões tribais (...). Apelo ao senso de responsabilidade de todos para que a espiral de violência seja interrompida", pediu diante de governantes, diplomatas e líderes civis do país.

O país também possui vastas reservas de ouro, cobre, níquel, gás natural e madeira, que atraíram investimentos de multinacionais do Canadá, Austrália e China.