Pai de adolescente de 14 anos acusado de matar 4 pessoas em escola dos EUA é preso

O pai de um adolescente de 14 anos acusado de atirar e matar quatro pessoas em uma escola da Geórgia, nos Estados Unidos, foi preso na quinta-feira, 5, por ligação direta com o ataque. Colin Gray, de 54 anos, é acusado de ter permitido que o seu filho tivesse uma arma e deve responder por homicídio involuntário e homicídio em segundo grau, de acordo com o diretor do Gabinete de Investigação da Geórgia, Chris Hosey.

O jovem de 14 anos deve comparecer nesta sexta-feira, 6, a um tribunal. Ele é acusado de ter usado uma espingarda semiautomática de assalto para matar dois alunos e dois professores na Apalachee High School em Winder, nos arredores de Atlanta. Nove pessoas também ficaram feridas no ataque, que ocorreu na última quarta-feira, 4. As autoridades não apresentaram qualquer motivo nem explicaram como o adolescente obteve a arma ou a levou para a escola. A primeira audiência de Colin Gray no tribunal ainda não foi marcada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

É o mais recente exemplo de promotores que responsabilizam os pais pelas ações dos filhos em tiroteios em escolas. Em abril, no Michigan, os pais de um atirador Jennifer e James Crumbley foram os primeiros a ser condenados por um tiroteio em massa numa escola dos EUA. A pena imposta foi de pelo menos 10 anos de prisão por não terem guardado de forma segura uma arma de fogo em casa e por terem agido de forma indiferente aos sinais de deterioração da saúde mental do filho antes de ele matar quatro estudantes em 2021.