Na Romênia, pepita de âmbar de mais de R$ 6 milhões foi usada por décadas como peso de porta

Uma das maiores pepitas de âmbar conhecidas no mundo até agora, avaliada em cerca de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões), foi usada como peso de porta por décadas na casa de uma mulher na Romênia. A peça de 3,5 kg foi encontrada em um riacho e ninguém percebeu o seu valor, nem mesmo ladrões que invadiram e assaltaram a casa, segundo a imprensa romena. As informações são de reportagem do El País.

O objeto hoje se encontra no Museu Provincial de Buzau. A pedra chamou atenção de um parente da dona da casa, que morreu em 1989. Ele descobriu que se tratava de uma pedra semipreciosa e a vendeu ao governo romeno, que a classificou como tesouro nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As autoridades romenas deixaram a pepita nas mãos de especialistas do Museu de História de Cracóvia, na Polônia, que possui uma seção dedicada ao estudo de pedras semipreciosas. Os especialistas ratificaram a autenticidade do âmbar e estimaram que a pepita poderia ter entre 38,5 milhões e 70 milhões de anos de idade.