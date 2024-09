Na despedida de Suárez, Uruguai empata sem gols com Paraguai pelas Eliminatórias

Uruguai e Paraguai empataram em 0 a 0 nesta sexta-feira, em Montevidéu, no jogo que marcou a despedida do atacante Luis Suárez da 'Celeste', válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com este resultado, os uruguaios se mantêm provisoriamente na segunda posição da tabela com 14 pontos, enquanto o Paraguai segue em sétimo.

Suárez, maior artilheiro da história da a seleção uruguaia, com 69 gols em 143 jogos, fez seu último jogo com a camisa da 'Celeste', já que não vai enfrentar a Venezuela na próxima terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias.