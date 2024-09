Mulher que denunciou jogadores franceses de rugby por estupro se sente 'abandonada' pela Justiça argentina

"Estão me tratando como um criminosa quando sou vítima, quando temo pela minha vida porque não tenho pessoas que me apoiem ou que cuidem de mim sob qualquer ponto de vista", observou.

Os jogadores alegam que as relações sexuais com a denunciante, uma mulher que conheceram em uma boate, foram consensuais e negam qualquer tipo de violência.

Além disso, a mulher descreveu os jogadores como "maçãs podres do rugby" que a deixaram com lesões no corpo: "hoje tenho que fazer reabilitação nas duas pernas, joelhos, panturrilhas. Nada menos que 60 sessões de cinesiologia. Ainda tenho repercussões no meu corpo devido aos ferimentos que me causaram".

str-mry/es/mar/nn/aa/yr