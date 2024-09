Mães acusadas de 'síndrome da alienação parental' vencem batalha judicial na Colômbia

As denúncias de Sandra foram rejeitadas e ela perdeu a custódia de seu filho por quase dois anos quando a Justiça lhe acusou de implantar falsas recordações sob a "síndrome de alienação parental" (SAP).

"Eu realmente me questionei se estava realmente louca. Eles me acusaram de querer atrapalhar o relacionamento entre pai e filho", declarou.

Esta suposta condição é utilizada como argumento jurídico em vários países, mas rejeitada pela ciência, as Nações Unidas, o Parlamento Europeu, a Organização dos Estados Americanos e a Colômbia, que vetaram o seu uso nos tribunais em uma decisão constitucional sem precedentes.

A psicóloga forense e perita colombiana María Paula Chicurel explica que esta teoria "utiliza estereótipos para identificar as mulheres como vingativas, ciumentas, loucas, mitômanas ou manipuladoras".

É o que alertam a ONU e o Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (Mesecvi) da Organização dos Estados Americanos (OEA), que a classificam como "uma forma de violência contra a mulher".

Sandra perdeu a guarda do filho em 2022. Ele foi entregue, diz ela, ao melhor amigo do pai e depois a ele, apesar das acusações.

Uma funcionária "me ameaçou dizendo que tinha o poder de tirar as meninas de mim (...). Fiquei com muito medo", diz a colombiana que pediu para proteger sua identidade.

Em 2023, o Tribunal Constitucional colombiano analisou um incidente específico e proibiu a SAP como argumento jurídico por falta de respaldo científico, embora tenha solicitado a avaliação de "manipulações" em cada caso. A partir de agora, o acusado deverá basear sua defesa em outras teses.

"O tribunal considerou que esta condição não é aceitável quando há histórico de violência doméstica, visto que o primeiro invisibilizaria o segundo comportamento", explica Lilia Zabala, professora de Direito da Universidade de Los Andes.