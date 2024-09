Lei que pune ações no exterior contra governo da Nicarágua entra em vigor

Uma lei aprovada pelo Parlamento da Nicarágua que permite julgar aqueles que cometam ações no exterior consideradas contrárias ao governo de Daniel Ortega entrou em vigor nesta sexta-feira (6), ao ser publicada no diário oficial.

Opositores exilados asseguram que esta lei, que reformou o código penal e foi aprovada na terça-feira por unanimidade pelo congresso controlado por Ortega, será utilizada como "ferramenta de repressão transnacional".

"As leis penais nicaraguenses serão também aplicáveis aos nicaraguenses ou estrangeiros (...) fora do território nacional", indica a norma publicada no diário oficial La Gaceta.