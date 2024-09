Jovem de 14 anos é acusado de ataque a tiros em escola nos EUA

Atirador deixa ao menos quatro mortos e nove feridos na Geórgia. Este ano, país já teve 384 ataques a tiros e acumula 11.557 mortes em razão da violência armada.Um adolescente de 14 anos foi preso como suspeito de promover um ataque a tiros em uma escola no estado da Geórgia, nos EUA nesta quarta-feira (04/09), que deixou ao menos quatro mortos e nove feridos. O incidente ocorreu na Apalachee High School, na cidade de Winder. A direção da escola enviou mensagem de texto aos pais dos alunos dizendo que estava colocando as instalações em "lockdown rígido após relatos de tiros disparados". "Nosso oficial de ajuda escolar o confrontou", afirmou o xerife do condado de Barrow, Jud Smith, se referindo aos agentes da lei que trabalham na proteção das escolas. Segundo Smith, o atirador acabou desistindo e se jogou ao chão, sendo então imobilizado e detido. Ele está sob custódia. O suspeito, que também era aluno da escola, será indiciado por assassinato e julgado como adulto, informou o Escritório de Investigações da Geórgia. As vítimas são dois alunos e dois professores. O xerife Smith afirmou em entrevista coletiva que a investigação está em andamento e que levará dias para obter as respostas sobre os motivos do crime. Segundo a emissora CNN, o sistema escolar do condado de Barrow possui cerca de 15.340 alunos registrados, dos quais 1.932 estão matriculados na Apalachee High School. Quase 400 ataques em 2024 O presidente dos EUA, Joe Biden, lamentou o incidente. "Estudantes em todo o país aprendem como evitar e se esconder em vez de ler e escrever. Não podemos continuar a aceitar isso como algo normal", afirmou, se referindo à frequência com que esses incidentes ocorrem no país. Este é apenas o mais recente caso de violência armada nos Estados Unidos, onde um terço dos adultos possui uma arma de fogo. Somente este ano, o país já registrou 384 ataques a tiros, que são classificados como incidentes com ao menos quatro vítimas, mortas ou feridas. Ao menos 11.557 pessoas morreram em 2024 em razão da violência armada nos EUA. rc/rk (EFE, AFP)