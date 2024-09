Indignação na Ucrânia após apresentação em Veneza de documentário sobre soldados russos

Durante mais de duas horas, o filme mostra soldados que parecem ter perdido o sentido do conflito.

A diretora russo-canadense Anastasia Trofimova apresentou em Veneza "Russians at War" ("Russos em Guerra", tradução livre), após passar vários meses no front ucraniano em um batalhão russo coletando depoimentos sem filtro de soldados, nos quais baseou seu documentário.

A apresentação no festival de Veneza de um documentário que dá voz aos soldados russos gerou indignação nesta sexta-feira (6) na Ucrânia, onde políticos e personalidades da cultura expressaram rejeição à obra, classificada como "propaganda".

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, classificou como "vergonhoso" que um "filme de propaganda" tenha sido exibido no festival.

Yermak considerou que as "personalidades da cultura russa" não têm o direito de "trabalhar no mundo civilizado".

Daria Zarivna, ativista ucraniana e conselheira de Yermak, garantiu que o documentário busca "justificar" as ações do Exército russo. Ela acusou Trofimova de esconder "os crimes de guerra" dos quais as forças russas são acusadas na Ucrânia.