Homem que planejava matar judeus em NY no aniversário da guerra em Gaza é preso no Canadá

Um homem paquistanês foi preso no Canadá nesta semana, acusado de planejar um tiroteio em massa em um centro judaico no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, no aniversário de um ano do ataque de 7 de outubro pelo grupo terrorista Hamas, que desencadeou o mais recente conflito no Oriente Médio, anunciaram as autoridades federais nesta sexta-feira, 6.

O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, disse que Muhammad Shahzeb Khan havia tentado viajar do Canadá, onde reside, para Nova York com o "objetivo declarado de massacrar, em nome do ISIS, o maior número possível de judeus".

O jovem de 20 anos, também conhecido como Shahzeb Jadoon, foi detido em 4 de setembro e acusado de tentar fornecer apoio material e recursos ao grupo terrorista, que representa o Estado Islâmico do Iraque e al-Sham.