França perde em casa para a Itália (3-1) na estreia na Liga das Nações

A França, vice-campeã mundial, perdeu para a Itália por 3 a 1 nesta sexta-feira (6), no Parque dos Príncipes, em Paris, na primeira rodada da Liga das Nações.

Os 'Bleus' saíram na frente aos 13 segundos de jogo com um gol do atacante do Paris Saint-Germain Bradley Barcola, o mais rápido da história da seleção francesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Barcola partiu da esquerda e aproveitou um erro de Giovanni Di Lorenzo para superar o goleiro Gianluigi Donnarumma, seu companheiro de PSG.