EUA investiga com urgência a morte de ativista americana na Cisjordânia

O governo dos Estados Unidos investiga "com urgência" as circunstâncias da morte de uma jovem americana na Cisjordânia, depois que foi relatado que ela levou um tiro na cabeça, disse um porta-voz do Departamento de Estado nesta sexta-feira (6).

"Expressamos as nossas mais profundas condolências à sua família e entes queridos. Buscamos urgentemente mais informações sobre as circunstâncias da sua morte e poderemos dizer mais quando as tivermos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Miller descreveu como "trágica" a morte da mulher, que identificou como Aysrnur Egzi Eygi, embora sem atribuir responsabilidades neste momento.