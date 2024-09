Envio das primeiras cédulas inaugura nova fase nas eleições presidenciais dos EUA

As eleições presidenciais dos Estados Unidos entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris entram em uma nova fase nesta sexta-feira (6) com a Carolina do Norte, que começará a enviar as cédulas de votação pelo correio.

Está previsto que o envio de mais de 100.000 cédulas para as eleições de 5 de novembro comece nesta tarde.

Este estado do sudeste do país é um dos seis ou sete que podem determinar o vencedor das eleições.