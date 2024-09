Dominique Pelicot, um 'criminoso sexual' que destruiu toda uma família na França

Dominique Pelicot é "um dos maiores criminosos sexuais dos últimos 20 anos", afirmou nesta sexta-feira (6) sua filha, diante do tribunal francês que o julga por drogar sua esposa para que ela fosse estuprada por desconhecidos. "Como é possível se reconstruir depois de saber disso?", questionou Caroline Darian, filha do principal acusado e que usa o pseudônimo que adotou para escrever o livro "Deixei de te chamar de papai" para proteger sua família. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A mulher depôs durante cerca de 20 minutos no tribunal de Avignon, no sul da França, que julga seu pai e outros 50 homens, com idades entre 26 e 40 anos, por estupro com agravantes.

Darian lembrou como sua vida "mudou" em 2 de novembro de 2020, quando soube dos fatos. Sua mãe, a quem a polícia acabava de explicar que havia sido vítima de estupros durante anos, a chamou para contar. "Minha mãe me disse: 'Passei quase o dia inteiro na delegacia. Seu pai me drogava para me estuprar com desconhecidos'. Eu tive que ver fotos", relatou a filha. "Liguei para meus irmãos. Estamos indefesos. Choramos. Não entendemos o que está acontecendo conosco. Estamos sofrendo uma dor que não desejo a ninguém", acrescentou, entre lágrimas.

Um dia depois, em 3 de novembro de 2020, a polícia de Carpentras, no sul da França, explica aos três irmãos que "entre 30 e 50" homens estupraram sua mãe, Gisèle Pelicot. Ao fim das investigações, os agentes estimaram que 72 homens agrediram sexualmente Gisèle Pelicot entre julho de 2011 e outubro de 2020, dos quais apenas 50 foram identificados. Nesse mesmo dia, os policiais mostraram a ela duas fotos de uma mulher nua, aparentemente adormecida. "Vemos suas nádegas em primeiro plano. Esta mulher está dormindo na posição fetal. Não a reconheço", lembrou Darian no tribunal.

O investigador então garante que é ela. "Descubro que meu pai me fotografou, escondido, nua. Por quê?", questionou a filha, agora convencida de que seu pai também a drogou, assim como fez com sua mãe. - Inocência perdida - Dominique divulgou as fotos na Internet, mas Caroline e sua mãe não foram as únicas a sofrer com os atos deste homem de 71 anos, que acompanhou a audiência de um canto do banco dos réus, constatou um jornalista da AFP presente no tribunal.

Ele também fotografou sem consentimento Céline, a esposa de seu filho David, e Aurore, ex-companheira de seu filho Florian. Ambas, atualmente com 48 e 37 anos, respectivamente, pensavam, no entanto, que faziam parte da "família ideal" e "carinhosa", com um sogro "prestativo", apesar de seus ataques de raiva ocasionais. Entre as imagens descritas por Céline no tribunal está uma dela nua e grávida de gêmeas em 2011, na qual é feito um zoom em suas partes íntimas.

As fotos acabaram na internet. "Mas a quem pertencem e onde estão agora ou estarão dentro de 5, 10 anos?", questionou a mulher, para quem "todos os [seis] netos da família perderam sua inocência". Céline também lembrou o dia em que seus filhos encontraram a avó inconsciente por volta das 11h da manhã. "Tentaram sacudi-la, mas ela não reagiu, então ela acordou por volta das 17h", explicou. Na noite anterior, "nossos filhos puderam ouvir coisas, já que estavam lá", enquanto provavelmente estupravam a avó, apontou.