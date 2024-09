Chefe do Telegram quer fazer da moderação em sua plataforma 'uma fonte de orgulho'

Reconheceu, no entanto, que o aumento do número de usuários do Telegram, que estima hoje em 950 milhões no mundo, criou uma situação que "permitiu que os criminosos abusassem da nossa plataforma com mais facilidade".

"Embora 99,999% dos usuários do Telegram nada tenham a ver com o crime, os 0,001% envolvidos em atividades ilícitas dão uma má imagem" do aplicativo, declarou nesta sexta-feira.

Entre as novidades destacadas por Durov está a chegada da função de geolocalização "Business Nearby", que apresentará apenas "empresas legítimas e verificadas", em vez de "People Nearby", que facilitava o contato com usuários localizados nas proximidades.