Caminhoneiros encerram greve na Colômbia após acordo com o governo

A greve dos caminhoneiros na Colômbia, que completava seu quinto dia, terminou nesta sexta-feira (6) após um acordo com o governo sobre o aumento do preço do diesel, informou o presidente Gustavo Petro.

"Resolvemos a greve dos caminhoneiros mais rápido do que pensavam e da melhor forma", disse o presidente de esquerda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após árduas negociações que duraram até a madrugada, as partes assinaram um aumento gradual no preço do combustível usado pela maioria dos veículos de carga: o primeiro aumento de preço, que estava em cerca de US$ 2,24 (R$ 12,55) por galão (3,8 litros), será o equivalente a cerca de 10 centavos de dólar. No dia 1º de dezembro aumentará pela segunda vez no mesmo valor.