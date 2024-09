Apresentação em Veneza de documentário sobre soldados russos causa indignação na Ucrânia

Personalidades políticas e culturais ucranianas denunciaram nesta sexta-feira um documentário apresentado no Festival de Cinema de Veneza que dá voz a soldados russos, que consideraram uma "propaganda" de Moscou, o que a diretora da obra nega.

Anastasia Trofimova apresentou em Veneza "Russians at War", após passar meses com um batalhão russo no front ucraniano, colhendo depoimentos sem filtro de soldados, nos quais baseou seu documentário.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, Andrii Yermak, disse ser "vergonhoso" que um "filme de propaganda" tenha sido exibido no festival. Ele considerou que as "personalidades da cultura russa" não têm o direito de "trabalhar no mundo civilizado".