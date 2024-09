Ao lado de Blinken, presidente dominicano diz que deseja 'normalizar' relações com Haiti

"Conversamos sobre a situação do Haiti e também sobre os desafios que enfrentamos, e nossa intenção é tentar normalizar na medida do possível, mas sempre respeitando a segurança dos dominicanos. A prioridade para nós como governo é a segurança dos dominicanos", disse Abinader em uma declaração à imprensa ao lado de Blinken.

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, disse nesta sexta-feira (6) que tem a intenção de "normalizar" as relações com o Haiti, após discutir o tema com o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que realiza uma visita a Santo Domingo.

Os voos entre os dois países também estão suspensos.

"Graças ao esforço dos Estados Unidos, temos uma força de paz no Haiti. À medida em que eles (Haiti) puderem avançar em sua segurança interna, também poderemos avançar na normalização das relações, como a abertura das viagens", acrescentou Abinader.

O Haiti tem sido um tema central na agenda de Abinader. O presidente afirmou em várias ocasiões que seu país não pode continuar assumindo a crise dos vizinhos e endureceu as políticas migratórias com a construção de um muro de 174 quilômetros na fronteira, o qual pretende ampliar enquanto continua com as deportações de haitianos.