Alcaraz e Sinner 'já estão prontos para dominar o tênis', diz Guga

Aposentado quase à força em 2008, aos 31 anos, após uma carreira vitoriosa mesmo com os problemas no quadril, Guga alerta que o sérvio Novak Djokovic (37 anos) continuará sendo o jogador a ser batido enquanto estiver em atividade.

Nela, Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic, os três maiores ícones da história recente do tênis, se rendem a Guga, um dos mestres do saibro (tricampeão de Roland Garros - 1997, 2000 e 2001) e do backhand de uma mão.

Ídolo do esporte brasileiro, Guga atendeu à AFP em São Paulo com a mesma desenvoltura que, além de seus 20 títulos no circuito da ATP, alguns sobre lendas como Andre Agassi e Pete Sampras, o transformou em uma das figuras mais queridas do tênis.

Resposta: "É fácil de voltar no tempo. E lembranças lindas, que são marcantes na carreira. As vitórias eternizam esses torneios, elas têm essa dimensão de acompanhar eternamente. E, claro, principalmente a primeira, que foi muito inesperada. Foi quase que inconsequente, assim, uma vitória doida. Transformou nossas vidas em 14 dias ali e acelerou um processo que é muito provável viesse a acontecer de uma maneira natural".

P: Tem algum tenista sul-americano que te empolga?

R: "Para a nossa felicidade é brasileiro, o João Fonseca. É um menino que empolga muito, ele está com o crescimento e a perspectiva de atropelar o processo do juvenil para já entrar entre os 100 do mundo, de um ano para o outro, e hoje em dia já tem condições de jogar de igual para igual com caras 20, 30 do ranking".

"Para a gente é um privilégio e ao mesmo tempo acho que é um carinho, um cuidado que precisa ter para ajudá-lo a fazer essa consagração com tranquilidade, para poder chegar até os 50 do mundo, que é a parte que eu diria que é o mais sufocante, que apavora, e depois a partir daí é natural, a própria experiência ano a ano vai fazê-lo encontrar o espaço. A tendência acho que é chegar entre os 10 do mundo e lutar por Grand Slams, buscar coisas muito grandiosas".

