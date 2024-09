Adolescente que matou quatro pessoas em escola nos EUA comparece à primeira audiência

O adolescente americano de 14 anos que matou quatro pessoas a tiros em sua própria escola secundária compareceu a uma audiência transmitida ao vivo nesta sexta-feira (6) para ouvir as acusações contra ele.

Colt Gray entrou com as mãos algemadas no tribunal, dois dias depois de matar dois professores e dois estudantes na escola secundária Apalachee, localizada em Winder, cerca de 70 quilômetros a nordeste de Atlanta. Ele também feriu outras nove pessoas no ataque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O adolescente, magro e de cabelos loiros, assentiu e respondeu com voz fina às perguntas do juiz que presidia a audiência, Currie Mingledorff.